З початку року «Рівнегаз» повірив понад 22,3 тисяч лічильників газу

З початку 2020 року фахівці «Рівнегазу» зафіксували понад 93 факти втручань в роботу приладів обліку

Спільно з представниками ДП «Рівнестандартметрологія» спеціалісти АТ «Рівнегаз» за 11 місяців 2020 року провели повірку 22,3 тисяч побутових лічильників газу. Близько 22% приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

За результатами роботи у 2020 році понад 5 тис лічильників були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

«За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ. В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Однак споживач також повинен стежити за достовірністю обліку газу. Якщо є сумніви чи зауваження до роботи приладу, необхідно звертатися до сервісного центру повірки лічильників», – коментує головний метролог АТ «Рівнегаз» Іван Овчарук.

На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, зношеність механізмів, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, сторонні втручання. З початку 2020 року фахівці «Рівнегазу» зафіксували понад 93 факти втручань в роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

Нагадаємо, що відповідно до Кодексу газорозподільних систем споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У випадку виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники будуть зобов’язані оплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться сплатити послуги з відключення, відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

АТ «Рівнегаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Рівненської області.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.

У 2020 році АТ «Рівнегаз» доставило для 265 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, складає близько 10,2 тис км.