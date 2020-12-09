Понад 130 справ щодо стягнення боргу за доставку газу «Миколаївгаз» передав до суду

Проблема заборгованості за розподіл газу для АТ «Миколаївгаз» стоїть гостро, адже саме ці кошти є основним джерелом фінансування діяльності газорозподільної

В жовтні 2020 року 33 тис. споживачів, які мають заборгованість за розподіл газу, отримали від «Миколаївгазу» досудові попередження. Сума їх заборгованості складала близько 13,5 млн гривень.

Частина боржників (23%) одразу сплатили борг за доставку газу. А в 132 випадках справи дійшли до суду. Сума стягнень складає понад 340 тис. гривень. Робота в цьому напрямку продовжується.

«Ми постійно намагаємось пояснити нашим споживачам, що своєчасна оплата за доставку газу є запорукою безаварійного газопостачання в їх домівки. Це їх інвестиція в свою безпеку і комфорт. І все, що ми робимо, направлене саме на забезпечення цього комфорту та безпеки. Ми щодня працюємо для того, щоб газ безперебійно доставлявся до кожного з нашого клієнта. А для утримання системи в робочому стані, підтримку належного тиску в мережах (а це близько 9 тис. км газопроводів, 305 газорегулюючих пунктів та понад 1,5 тис. ШРП), потрібні кошти», – пояснює ситуацію комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

Проблема заборгованості за розподіл газу для АТ «Миколаївгаз» стоїть дуже гостро, адже саме ці кошти є основним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії. Підприємство спрямовує їх на утримання аварійно-диспетчерської служби, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, необхідного технічного оснащення служб, придбання матеріалів для здійснення ремонтів та реконструкції газорозподільної системи області для її справного безаварійного функціонування. Сюди також входить оплата праці робітників, податки та багато іншого.

Нажаль, ускладнює ситуацію ухвалений Урядом мораторій на відключення споживачів від газопостачання за борги. Тож, у «Миколаївгазу» немає іншого виходу, як звертатись до суду з позовами про стягнення заборгованості.

У газорозподільній компанії також зазначають, що недоотримання коштів тягне за собою неповне виконання намічених планів з ремонту та реконструкції газової системи. Тож накопичені борги одиниць можуть стати загрозою безпеки тисяч інших споживачів. «Миколаївгаз» не може цього допустити, тому змушений подавати на боржників до суду.

Варто зазначити, що окрім суми боргу споживачу доведеться сплатити судовий збір, а в разі примусового стягнення заборгованості, ще й виконавчі витрати. Також можлива втрата субсидії (для тих, хто отримує державну допомогу), а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон.

Тож аби уникнути додаткових фінансових витрат, забезпечити свою безпеку та комфорт від отримання газу, «Миколаївгаз» рекомендує не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно – щомісяця до 20 числа. Якщо у споживача через певні обставини немає можливості вчасно оплатити за послуги, він може написати заяву на реструктуризацію боргу.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.