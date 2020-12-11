«Чернівцігаз» здійснює безкоштовну повірку лічильників газу для побутових споживачів

За втручання в роботу лічильника, споживач-порушник змушений сплатити вартість послуг повірки, відшкодувати завдані збитки та придбати новий лічильник

Спеціалісти «Чернівцігазу» з початку року виконали періодичну повірку понад 17 тисяч приладів обліку блакитного палива, які використовуються для обліку газу спожитого населенням. Така послуга безкоштовна і включає в себе демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з цією повіркою ремонт.

Періодична повірка побутових лічильників та технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 8 років. Процедура здійснюється місцевими органами метрології та стандартизації – ДП «Буковинастандартметрологія». За виконання цієї роботи, представникам державного підприємства, «Чернівцігаз» сплачує кошти. На період зняття приладу для проведення періодичної повірки, компанія встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

Впродовж 11 місяців 2020 року проведено планову періодичну повірку 17,6 тис. побутових лічильників газу. За цей період, компанія безкоштовно замінила 8,9 тис. приладів обліку, які не пройшли періодичну повірку. Окрім цього, сервісним центром «Чернівцігазу» проведено випробування метрологічних характеристик – 2,7 тис. нових лічильників, що є обов’язковою умовою для подальшого їхнього використання.

«Повірка лічильника визначає похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні й клієнти, й газорозподільне підприємство, – зазначає головний метролог АТ «Чернівцігаз» Сергій Кім. – Під час перевірки, на жаль, доводиться виявляти факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання в роботу вимірювального пристрою, цьогоріч виявлено 113 таких випадків».

За втручання в роботу лічильника, споживач-порушник змушений сплатити вартість послуг повірки, відшкодувати завдані збитки та придбати новий лічильник.

АТ «Чернівцігаз» вкотре нагадує клієнтам, що споживач газу зобов’язаний надати доступ представникам газової компанії до лічильника, після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.