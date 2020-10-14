Чернігівщина: борги споживачів за розподіл газу перевищили 28 млн грн



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За звичних умов абонентів-боржників, за Кодексом ГРМ, газорозподільна компанія має відключати від газу. І це може статися після закінчення карантину

Під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку

АТ «Чернігівгаз» розподіляє газ кільком категоріям споживачів: населенню, теплогенеруючим підприємствам, промисловості та бюджетним установам. Найбільша частка розподілу - у населення (38 % обсягів розподіленого газу) та тепловиків (51%). Ці ж категорії споживачів – головні боржники. Загалом вони винні компанії 28,4 млн. грн.

«Борг населення станом на 1 жовтня – 11,2 млн. Тобто кожен 5-й споживач нині має заборгованість за розподіл. В середньому це близько 150 гривень по особовому рахунку. Якщо ми стягуватимемо ці борги примусово, то боржники сплачуватимуть ще й судові витрати, які можуть в десятки разів перевищувати суму самої заборгованості», - каже комерційний директор АТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко.

Нині компанія не застосовує за прострочення оплати такі санкції, як штрафи і відключення. Однак під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство змушене вдаватися до крайніх заходів - боржникам надіслано 32 тисячі листів про заборгованість, нині компанія подала до суду близько 200 позовів.

Майже 19 тисяч абонентів накопичили борг у 4,6 млн. грн., не сплативши за розподіл жодного разу з початку року. За звичних умов таких абонентів, за Кодексом ГРМ, газорозподільна компанія має відключати від газопостачання. І це може статися після закінчення карантину, якщо вони не розрахуються з боргами. Боржники ж, які мають пільги і субсидії, ризикують залишитись без державної допомоги – компанія передає до органів соцзахисту списки споживачів, які мають заборгованість більше 3 місяців. Таких в області 11 тисяч.

Ще 17,2 мільйони – це борги за розподіл трьох теплогенеруючих підприємств, 2 з яких ризикують не почати опалювальний сезон вчасно: «НіжинТеплоМережі» (2,8 млн грн. боргу), «Прилукитепловодопостачання» (2,4 млн грн. боргу) та «Облтеплокомуненерго» (11,8 млн. грн. боргу). При цьому лише Облтеплокомуненерго звернулося до Чернігівгазу з листом про реструктуризацію боргу. «Ми не бачимо поки, як вийти з ситуації з боргами по Ніжину і Прилуках. Нема жодних гарантій ні з боку органів влади, ні цих підприємств стосовно сплати боргів. А ми за Кодексом ГРМ не можемо розподіляти газ боржникам», – сказала голова правління АТ «Чернігівгаз» Алла Ярова.

АТ «Чернігівгаз» дякує тим споживачам, які платять вчасно і наперед. Саме завдяки цим сплатам компанія може виконувати обслуговування та ремонти. Адже платіж за розподіл – це не платіж «за трубу», як можна іноді почути.

«Труба отримує статус газопроводу, лише коли вона передає газ. А газопровід не може існувати без ГРП, ШГРП, засувок і десятків тисяч пристроїв. Все це - газорозподільна система, на утримання якої і йдуть гроші з тарифу. А також на роботу аварійно-диспетчерської служби 104. Це така ж екстрена служба, як і, наприклад, рятувальники або швидка. Але якщо робота останніх фінансується з бюджету, то робота аварійної газової служби – лише з тарифу», – пояснює голова правління АТ «Чернігівгаз» Алла Ярова.

За даними дослідження Центру Разумкова, проведеного у вересні цього року, лише 0,7% опитаних українців стикались із перериванням газопостачання і ще 3,2% мали такі випадки час від часу. Отже, розподіл природного газу залишається найстабільнішою серед усіх комунальних послуг. Попри складну ситуацію з розрахунками, «Чернігівгаз» виконує свої зобов’язання – до початку опалювального сезону замінив 23 шафових газорегулюючих пункти, профінансував придбання 46 ШГРП, провів ремонти на 441 ГРП, з них на 9 – повну реконструкцію, відремонтував або замінив 358 засувок, обстежив понад 1700 км підземних газопроводів, повірив 14 тисяч побутових лічильників та замінив 8 тисяч непридатних.

У компанії вчергове пояснюють – плата за розподіл не є якимось новим платежем, і раніше входила у вартість кубометру газу. І лише з початку 2020 року, в зв’язку з реформуванням ринку газу в Україні за європейськими стандартами, цю плату винесено в окрему квитанцію. Вона залежить від індивідуального обсягу споживання в минулому газовому році. В січні 2021 року споживачі отримають платіжки, розраховані вже на основі газового року, який тривав з 1 жовтня 2019 до 30 вересня 2020. Для розрахунку сума кубів газу, спожитого за газовий рік, ділиться на 12 місяців та множиться на тариф. Так отримуємо вартість розподілу на місяць. До речі, систему нарахування плати за розподіл газу рівними частинами впродовж року теж було створено в інтересах споживачів: це дозволяє їм зменшити фінансове навантаження в осінньо-зимовий період.

Зручно платити за розподіл можна за допомогою онлайн-сервісів 104.ua. Один із найпопулярніших серед споживачів газу – вайбер-бот 7104. З його допомогою можна передавати показники лічильників газу й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, завантажувати квитанції та сплачувати за газ і розподіл газу. А в особистому кабінеті на сайті 104.ua споживачі можуть отримати всю інформацію по своєму особовому рахунку – від типу лічильника до обсягів споживання за газовий рік.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2041 промисловий і комунальний об’єкт. У 2019 році АТ «Чернігівгаз» доставило 481,8 млн куб.м газу. Загальна протяжність газопроводів, які обслуговує компанія, складає 14 тис. км.