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    Економіка та фінанси

    Російський уряд визнав: епоха трубопровідного газу добігає кінця

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    За останнє десятиліття споживання зрідженого газу у світі зростало в чотири рази швидше, ніж видобуток природного газу - Російський уряд визнав: епоха трубопровідного газу добігає кінця
    За останнє десятиліття споживання зрідженого газу у світі зростало в чотири рази швидше, ніж видобуток природного газу

    Трубопровідному газу передрекли витіснення з ринку

    Частка зрідженого природного газу (ЗПГ) у світовій торгівлі буде збільшуватися. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає ТАСС.

    За його словами, до 2035 року скраплений газ поступово витіснить трубопровідний з провідних позицій на ринку.

    «За останнє десятиліття споживання зрідженого газу у світі зростало в чотири рази швидше, ніж видобуток природного газу. За цей же час число країн-імпортерів збільшилося більш ніж у два рази. За прогнозами, до 2030 року світовий попит на зріджений газ зросте до 580 мільйонів тонн, а частка ЗПГ у світовій торгівлі збільшиться з 35% у 2017 році до 52% до 2035 року», – передрік Новак.

    Міністр також додав, що до 2025 року Росія буде щорічно виробляти понад 68 мільйонів тонн зрідженого природного газу, а в перспективі частка країни на глобальному ринку скрапленого газу може досягти чверті від загальносвітового показника. На думку Новака, в найближчі десятиліття газ забезпечить вирішення актуальних завдань щодо скорочення викидів парникових газів.

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