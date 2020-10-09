Заборгованість підприємствами Житомирщини за доставку газу складає майже 38,4 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на початок жовтня за розподіл газу боргують 5 з 22 виробників тепла

Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження.

До початку опалювального сезону обмаль часу, а ТКЕ Житомирщини заборгували 38,4 млн грн перед АТ «Житомиргаз». Для тисяч домогосподарств Житомира та області це високий ризик не отримати тепло вчасно.

Станом на початок жовтня за розподіл газу боргують 5 з 22 виробників тепла. Це підприємства, які мають забезпечувати взимку теплом непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

На початок жовтня заборгованість ТКЕ Житомирщини за послуги розподілу виглядає наступним чином: Житомиртеплокомуненерго – 25,4 млн. грн., КП Теплоенерго Бердичів – 5,7 млн. грн., КП Теплозабезпечення Коростень – 5,3 млн. грн., Малин Енергоінвест ТОВ – 829 тис. грн., Новогуйвинське ВЖРЕКП – 364 тис. грн., Озерне КП Новогуйвинської с/р – 882 тис. грн.

Наголошуємо, що тариф на послугу розподілу газу компанія передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані, функціонування аварійно-диспетчерських і експлуатаційних служб, а також служб, які щоденно контролюють роботу газорозподільчої системи по всій території Житомирської області.

Окрім того, що незадовільний стан розрахунків може значно вплинути на підготовку газового господарства Житомирщини до осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної доставки газу до всіх споживачів регіону. Відповідно до законодавства, АТ «Житомиргаз» не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди.