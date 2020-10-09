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    Економіка та фінанси

    Заборгованість підприємствами Житомирщини за доставку газу складає майже 38,4 млн грн

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    Заборгованість підприємствами Житомирщини за доставку газу складає майже 38,4 млн грн

    Станом на початок жовтня за розподіл газу боргують 5 з 22 виробників тепла

    Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження.

    До початку опалювального сезону обмаль часу, а ТКЕ Житомирщини заборгували 38,4 млн грн перед АТ «Житомиргаз». Для тисяч домогосподарств Житомира та області це високий ризик не отримати тепло вчасно.

    Станом на початок жовтня за розподіл газу боргують 5 з 22 виробників тепла. Це підприємства, які мають забезпечувати взимку теплом непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

    На початок жовтня заборгованість ТКЕ Житомирщини за послуги розподілу виглядає наступним чином: Житомиртеплокомуненерго – 25,4 млн. грн., КП  Теплоенерго Бердичів – 5,7 млн. грн., КП Теплозабезпечення  Коростень – 5,3 млн. грн., Малин Енергоінвест ТОВ – 829 тис. грн., Новогуйвинське ВЖРЕКП – 364 тис. грн., Озерне КП Новогуйвинської с/р – 882 тис. грн.

    Наголошуємо, що тариф на послугу розподілу газу компанія передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані, функціонування аварійно-диспетчерських і експлуатаційних служб, а також служб, які щоденно контролюють роботу газорозподільчої системи по всій території Житомирської області.

    Окрім того, що незадовільний стан розрахунків може значно вплинути на підготовку газового господарства Житомирщини до осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної доставки газу до всіх споживачів регіону. Відповідно до законодавства, АТ «Житомиргаз» не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди.

    газ Житомирщина
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