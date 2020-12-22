«Чернівцігаз»: на сайті 104.ua з’явилися нові можливості управління особовими рахунками

На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за послуги

Інтерфейс Особистого кабінету адаптований під усі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон)

У листопаді 2015 року споживачі природного газу Чернівецької області отримали можливість керувати своїм рахунком онлайн за допомогою особистого кабінету на сайті 104.ua. За перший рік роботи до сервісу долучились 4 тисячі клієнтів АТ «Чернівцігаз», а на сьогодні ним користуються майже 91 тисяч домоволодінь області.

Майже 50 % клієнтів АТ «Чернівцігаз» обрали зручний і швидкий спосіб керування розрахунками за газові послуги за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Фахівці компанії розробили новий інтерфейс та додали багато зручних функцій, які значно розширили функціонал і полегшили інтуїтивне користування платформою.

«За п’ять років особистий кабінет оновився і став ще більш зручним – реєстрація доступна за номером телефону або е-mail, клієнти можуть додавати до 25 рахунків до свого акаунту, сплачувати за послуги та керувати особовими рахунками в різних газових компаніях незалежно від їх місця розташування», – відзначає начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Чернівцігаз» Вікторія Голодняк.

Інтерфейс Особистого кабінету адаптований під усі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS. На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за послуги. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії.

Зручним доповненням є можливість автоматичної передачі обсягів спожитого газу. Для цього необхідно лише приєднати до свого лічильника модем 104.ua SMART. Система дозволяє автоматизувати облік природного газу та звільнити клієнтів від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію особисто.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.