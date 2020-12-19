«Козаки» з доповненою реальністю. «Укрпошта» випустила першу інтерактивну марку
Маркою можна не лише надіслати «живого» листа, а й зробити фото чи записати відео з анімаційними героями
АТ «Укрпошта» та компанія Art Nation до дня Святого Миколая презентували першу інтерактивну марку «Козаки». Про це повідомляє «Укрпошти» у Facebook.
Зазначається, що з цією маркою можна не лише надіслати «живого» листа, а й зробити фото чи записати відео з анімаційними героями.
«Оживити» козаків у доповненій реальності можна, завантаживши на смартфон безкоштовний мобільний застосунок WowBox AR.
На марці зображені козаки – герої культового мультсеріалу, що почав виходити в 1967 році.
В «Укрпошті» повідомили, що на церемонію спецпогашення до Музеї пошти завітав почесний гість ─ художник-постановник анімаційних фільмів про пригоди козаків, народний художник України Едуард Кірич.
Тираж марок - 100 тис. Номінал кожної - 9 гривень.
Придбати поштові марки можна у відділеннях «Укрпошти» або в її інтернет-магазині.