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    «Козаки» з доповненою реальністю. «Укрпошта» випустила першу інтерактивну марку

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    На марці зображені козаки &ndash; герої культового мультсеріалу, що почав виходити в 1967 році - «Козаки» з доповненою реальністю. «Укрпошта» випустила першу інтерактивну марку
    На марці зображені козаки – герої культового мультсеріалу, що почав виходити в 1967 році

    Маркою можна не лише надіслати «живого» листа, а й зробити фото чи записати відео з анімаційними героями

    АТ «Укрпошта» та компанія Art Nation до дня Святого Миколая презентували першу інтерактивну марку «Козаки». Про це повідомляє «Укрпошти» у Facebook.

    Зазначається, що з цією маркою можна не лише надіслати «живого» листа, а й зробити фото чи записати відео з анімаційними героями.

    «Оживити» козаків у доповненій реальності можна, завантаживши на смартфон безкоштовний мобільний застосунок WowBox AR.

    На марці зображені козаки – герої культового мультсеріалу, що почав виходити в 1967 році.

    В «Укрпошті» повідомили, що на церемонію спецпогашення до Музеї пошти завітав почесний гість ─ художник-постановник анімаційних фільмів про пригоди козаків, народний художник України Едуард Кірич.

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    «Козаки» з доповненою реальністю. «Укрпошта» випустила першу інтерактивну марку
    «Козаки» з доповненою реальністю. «Укрпошта» випустила першу інтерактивну марку

    Тираж марок - 100 тис. Номінал кожної - 9 гривень.

    Придбати поштові марки можна у відділеннях «Укрпошти» або в її інтернет-магазині.

    Нагадаємо, з 1 листопада «Укрпошта» працює без вихідних.

    Теги: музеї Укрпошта Facebook смартфон
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