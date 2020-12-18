Мінкульт повідомив, як працюватимуть заклади культури та туризму під час локдауну

З 8 до 25 січня 2021 року на території України забороняється приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів

На період дії карантину дозволяється робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім спортзалів та фітнес-центрів

Міністерство культури та інформаційної політики пояснило, як працюватимуть заклади культури та туризму під час карантину з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року та під час жорсткого локдауну з 8 по 24 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужбу міністерства.

У Мінкульті перерахували, що дозволяється на період дії карантину:

робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім інших закладів, які надають послуги з тимчасового розміщення, у тому числі в готелях: робота спортзалів та фітнес-центрів, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 7:00 до 23:00 (у новорічну ніч - до 1:00) з проведенням розрахункових операцій до 22:00, в інший час можна здійснювати адресну доставку замовлень та замовлення на виніс;

проведення масових культурних заходів, у тому числі концертів, за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 м;

приймання відвідувачів у кінотеатрах, всіх закладах культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів до 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

приймання відвідувачів до музеїв, виставок, галерей тощо, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.

Додається, що у готелях та санаторно-курортних закладах забороняється:

проведення дискотек,

робота розважальних закладів (нічних клубів),

діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

«Водночас, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року на території України забороняється приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників. У цей період закладам культури та суб’єктам господарювання у сфері культури дозволяється здійснювати підготовку театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів для публічного показу тощо, а також діяльність, пов'язану з виробництвом аудіовізуальних творів», ─ йдеться у повідомленні.

Також у готелях та санаторно-курортних закладах:

забороняється приймання відвідувачів спортивними залами, фітнес-центрами, басейнами;

заклади громадського харчування та місця для харчування можуть працювати з 6.00 до 11.00 години ранку, з наданням послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів цілодобово;

салони краси можуть працювати за попереднім записом.

«Звертаємо увагу, що дозволяється організація гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв)», ─ інформує пресслужба Мінкульту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні триватиме до кінця лютого.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.