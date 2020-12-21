«Слуги народу» йдуть в «послєдній і рєшитєльний бой» проти української мови

За чинним законом про мову з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською

Ідея «слуг» проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг його безкарно порушувати

«Слуги народу» вирішили піти в «послєдній і рєшитєльний бой» проти закону про державну мову – зареєстрували в парламенті законопроєкт №4528.

Перелік авторів красномовний – Бужанський, Дубінський, Шевченко, Гетьманцев, Брагар, Качура – загалом 28 діячів, яким не дає спокою право громадян на отримання послуг українською мовою у власній державі.

Текст ще не оприлюднено, але судячи з назви і з бурхливої агітації, Бужанський упродовж останніх днів проводив серед однопартійців, ідея полягає в тому, щоб зробити порушення закону про мову безкарними.

За чинним законом про мову з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською. Закон не забороняє обслуговувати іншою мовою тих, кому це зручніше, дублювати будь-якими іншими мовами україномовну інформацію (меню, каталоги тощо).

Однак якщо громадянину відмовилися надавати послуги українською, він може звернутися до Уповноваженого з захисту державної мови. І якщо факт порушення підтвердиться – порушник отримає попередження і має за 30 днів його усунути. Якщо протягом року буде доведено факт повторного порушення, на такого порушника чекає штраф.

І от саме проти цього дуже навіть поміркованого механізму захисту прав споживачів спрямовують свою атаку Бужанський і Ко. Їхня ідея проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг цей закон порушувати абсолютно безкарно.

Сподіваюся, у профільного комітету і керівництва Верховної Ради вистачить здорового глузду не збурювати цим трешем парламент і суспільство, а відправити його на смітник до решти подібних шедеврів.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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