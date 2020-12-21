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    Думки вголос

    «Слуги народу» йдуть в «послєдній і рєшитєльний бой» проти української мови

    • Володимир В`ятрович

      Народний депутат

    • Розсилка
    За чинним законом про мову з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською - «Слуги народу» йдуть в «послєдній і рєшитєльний бой» проти української мови
    За чинним законом про мову з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською

    Ідея «слуг» проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг його безкарно порушувати

    «Слуги народу» вирішили піти в «послєдній і рєшитєльний бой» проти закону про державну мову – зареєстрували в парламенті законопроєкт №4528.

    Перелік авторів красномовний – Бужанський, Дубінський, Шевченко, Гетьманцев, Брагар, Качура – загалом 28 діячів, яким не дає спокою право громадян на отримання послуг українською мовою у власній державі.

    Текст ще не оприлюднено, але судячи з назви і з бурхливої агітації, Бужанський упродовж останніх днів проводив серед однопартійців, ідея полягає в тому, щоб зробити порушення закону про мову безкарними.

    За чинним законом про мову з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською. Закон не забороняє обслуговувати іншою мовою тих, кому це зручніше, дублювати будь-якими іншими мовами україномовну інформацію (меню, каталоги тощо).

    Однак якщо громадянину відмовилися надавати послуги українською, він може звернутися до Уповноваженого з захисту державної мови. І якщо факт порушення підтвердиться – порушник отримає попередження і має за 30 днів його усунути. Якщо протягом року буде доведено факт повторного порушення, на такого порушника чекає штраф.

    І от саме проти цього дуже навіть поміркованого механізму захисту прав споживачів спрямовують свою атаку Бужанський і Ко. Їхня ідея проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг цей закон порушувати абсолютно безкарно.

    Сподіваюся, у профільного комітету і керівництва Верховної Ради вистачить здорового глузду не збурювати цим трешем парламент і суспільство, а відправити його на смітник до решти подібних шедеврів.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: штраф українська мова партія Слуга народу послуги парламент Максим Бужанський
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