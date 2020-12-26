Прокуратура не бачить необхідності у запобіжному заході для сина Гладковського

Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування знаходиться на завершальному етапі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу сину Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не вбачають у цьому необхідності.

Про це в інтерв'ю «Громадському» заявив в.о. голови САП Максим Грищук.

«Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори», – заявив він.

Голова САП зазначив, що Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування знаходиться на завершальному етапі.

Враховуючи це, прокуратура не вважає за необхідне застосовувати до Гладковского будь-який запобіжний захід.

Нагадаємо, у понеділок Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Нагадаємо, в 2019 році було оприлюднене розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського.

Раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань в оборонній промисловості.

Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.

У грудні журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського.