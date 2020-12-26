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    Кримінал

    Прокуратура не бачить необхідності у запобіжному заході для сина Гладковського

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    Син&nbsp;колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор - Прокуратура не бачить необхідності у запобіжному заході для сина Гладковського
    Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор

    Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування знаходиться на завершальному етапі

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу сину Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не вбачають у цьому необхідності.

    Про це в інтерв'ю «Громадському» заявив в.о. голови САП Максим Грищук.

    «Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори», – заявив він.

    Голова САП зазначив, що Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування знаходиться на завершальному етапі.

    Враховуючи це, прокуратура не вважає за необхідне застосовувати до Гладковского будь-який запобіжний захід.

    Нагадаємо, у понеділок Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

    Нагадаємо, в 2019 році було оприлюднене розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського. 

    Раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань в оборонній промисловості.

    Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.

    У грудні журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського.

    Теги: прокуратура суд кримінал РНБО САП розслідування Ігор Гладковський
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