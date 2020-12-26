РНБО про план Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: Ми не воюємо м’ясом

Величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу , вважає генерал

Ідея президента Володимира Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії – нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені.

Про це розповів в інтерв’ю НВ заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос.

Він стверджує, що оточення президента України Володимира Зеленського переконує голову держави, що мобілізувати жінок та чоловіків у разі нового нападу Росії можливо. Однак якщо це й можна зробити в теорії, то на практиці цього не станеться.

«Це (оточення президента) розповідають президенту, що вони це спроможні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії). А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос.

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави» і 2014 рік – цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

«У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість (мобілізованих) йшла (воювати), але ще більша кількість – тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла (від мобілізації). Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше», – констатував заступник секретаря РНБО.

Також Кривонос наголосив, що, навіть повністю мобілізувавши людей, їх треба навчити, що й як на полі бою:

«По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірмено-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Також Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу.

Президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».

У березні 2020 року в інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

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