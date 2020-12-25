Міноборони внесло в Кабмін проєкт Стратегії воєнної безпеки України
Андрій Таран зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором
Документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації держполітики в сферах національної безпеки і оборони
Міністерство оборони внесло на розгляд уряду проєкт Стратегії воєнної безпеки України.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.
«У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію указом президента України», – зазначив міністр.
За словами Тарана, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації держполітики в сферах національної безпеки і оборони.
«Стратегія воєнної безпеки покликана замінити воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних сил, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства», – підкреслив глава Міноборони.
Він також зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.
Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.