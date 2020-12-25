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    Політика

    Міноборони внесло в Кабмін проєкт Стратегії воєнної безпеки України

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    <p>Андрій Таран зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає застосування всіх форм і&nbsp;способів збройної боротьби з&nbsp;агресором</p> - Міноборони внесло в Кабмін проєкт Стратегії воєнної безпеки України

    Андрій Таран зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором

    Документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації держполітики в сферах національної безпеки і оборони

    Міністерство оборони внесло на розгляд уряду проєкт Стратегії воєнної безпеки України.

    Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

    «У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію указом президента України», – зазначив міністр.

    За словами Тарана, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації держполітики в сферах національної безпеки і оборони.

    «Стратегія воєнної безпеки покликана замінити воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних сил, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства», – підкреслив глава Міноборони.

    Він також зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.

    Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.

    До слова, Таран обіцяє розширити співробітництво з НАТО.

    Теги: Кабмін міністр РНБО Міноборони оборонна реформа військові Україна Андрій Таран
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