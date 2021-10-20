Стало відомо, яку суму «Івано-Франківськгаз» спрямував на розвиток газорозподільної системи

«Івано-Франківськгаз» дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послуги з розподілу природного газу та просить споживачів не нарощувати боргів

У процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці компанії провели обстеження 9,5 тис. км газових мереж

Для забезпечення безаварійної роботи системи газопостачання, «Івано-Франківськгаз» спрямував 56,9 млн грн інвестицій у газорозподільну систему Прикарпаття.

Цього року замінено 39,9 км сталевих підземних газопроводів на поліетиленові, замінено 42 шафових газорегуляторних пунктів, здійснено капітальний ремонт 30 анодних заземлень та станцій катодного захисту, що запобігають корозії газових мереж. А також проведено ряд інших робіт для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону у понад 400 тисяч споживачів.

«Газорозподільні мережі Прикарпаття потребують комплексного підходу, значних матеріальних ресурсів і часу. З кожним роком зростає кількість мереж, що потребують ремонту. Адже газорозподільна система Прикарпаття є однією з найстаріших в Україні, більшість труб прокладалися у 50-60 роках минулого століття. Окрім того, газорозподільну систему необхідно привести до європейських стандартів. Зараз потужність мереж у 4-5 разів більша від необхідної», – каже головний інженер АТ «Івано-Франківськгаз» Андрій Витрикуш.

У процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці компанії провели комплексне приладове обстеження 9,5 тис. км газових мереж, виявили 1,2 тис. витоків газу на підземних газопроводах та 1,8 тис. витоків газу на надземних з’єднаннях. Усі витоки газу були ліквідовані.

Всі ці роботи виконуються за рахунок коштів за розподіл природного газу. «Івано-Франківськгаз» дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послуги з розподілу природного газу та просить споживачів не нарощувати боргів, адже від своєчасних розрахунків залежить безперебійне та безаварійне газопостачання у домівках прикарпатців.