Через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою
Збільшення тарифів вже позначилося на вітчизняному харчовому виробництві
Зростання ціни на газ, яка із січня 2021 року збільшилася всемеро, може призвести до призупинення і навіть банкрутств багатьох харчових підприємств. Про це повідомляє Українська аграрна конфедерація.
«Виробничі потреби кондитерського підприємства середнього розміру в газі складають орієнтовно 300-600 тис. кубічних метрів газу на місяць, причому в опалювальний період вони зростають. Отже, кожній компанії щомісяця потрібно буде додатково «знайти» близько 10-20 млн грн лише через підвищення тарифів на газ, а цих коштів у більшості просто немає», – повідомляє президент асоціації виробників кондитерської продукції «Укркондпром» Олександр Балдинюк.
Через різке зростання вартості газу частка енергоносіїв у собівартості кондитерських виробів збільшилась у середньому з 4% до 12%, і тому вартість кондитерської продукції необхідно буде підвищити десь ще на 8-12%, тоді як зростання цін на кондитерські вироби з початку року вже складає 25-30%.
Окрім того, очікується суттєве зростання ціни на цукор, як на продукт з високою часткою газу у собівартості (якщо минулого року виробники цукру закладали в собівартість 40% витрат на газ, то зараз – вже 70-80%). Зросла ціна й на інші складові собівартості «кондитерки»(упаковка +15%, тара +38%, патока +6%, спирт та згущене молоко +3%). Це в свою чергу ще додасть кілька відсотків до вартості солодощів та й практично усіх продуктів харчового виробництва.
Олександр Балдинюк наголошує, що неконтрольоване зростання вартості енергоресурсів призведе до розкручування інфляційної спіралі, завдавши потужного удару як по економіці, так і фінансовому становищу громадян.
Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав категорії споживачів, які можуть розраховувати на дешевий газ.
- Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори?
- Україна втратить 5% видобутку газу від ідеї експропріювати газ приватних компаній – експерт «Центру Разумкова»
- Криза опалювального сезону: Тимошенко озвучила, скільки за газ платять місцеві громади
- Радник глави уряду розповів про наслідки заборони видобувникам продавати свій газ