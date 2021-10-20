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    Через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою

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    Велика кількість підприємств харчової галузі опинилася у скрутному становищі&nbsp;через стрімке зростання ціни на газ - Через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою
    Велика кількість підприємств харчової галузі опинилася у скрутному становищі через стрімке зростання ціни на газ
    фото з відкритих джерел

    Збільшення тарифів вже позначилося на вітчизняному харчовому виробництві

    Зростання ціни на газ, яка із січня 2021 року збільшилася всемеро, може призвести до призупинення і навіть банкрутств багатьох харчових підприємств. Про це повідомляє Українська аграрна конфедерація.

    «Виробничі потреби кондитерського підприємства середнього розміру в газі складають орієнтовно 300-600 тис. кубічних метрів газу на місяць, причому в опалювальний період вони зростають. Отже, кожній компанії щомісяця потрібно буде додатково «знайти» близько 10-20 млн грн лише через підвищення тарифів на газ, а цих коштів у більшості просто немає», – повідомляє президент асоціації виробників кондитерської продукції «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

    Через різке зростання вартості газу частка енергоносіїв у собівартості кондитерських виробів збільшилась у середньому з 4% до 12%, і тому вартість кондитерської продукції необхідно буде підвищити десь ще на 8-12%, тоді як зростання цін на кондитерські вироби з початку року вже складає 25-30%.

    Окрім того, очікується суттєве зростання ціни на цукор, як на продукт з високою часткою газу у собівартості (якщо минулого року виробники цукру закладали в собівартість 40% витрат на газ, то зараз – вже 70-80%). Зросла ціна й на інші складові собівартості «кондитерки»(упаковка +15%, тара +38%, патока +6%, спирт та згущене молоко +3%). Це в свою чергу ще додасть кілька відсотків до вартості солодощів та й практично усіх продуктів харчового виробництва.

    Олександр Балдинюк наголошує, що неконтрольоване зростання вартості енергоресурсів призведе до розкручування інфляційної спіралі, завдавши потужного удару як по економіці, так і фінансовому становищу громадян.

    Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав категорії споживачів, які можуть розраховувати на дешевий газ.

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    Теги: газ продукти криза харчування безпека
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    Через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою