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    «Чернівцігаз»: з початку року повірено 16 тисяч лічильників газу

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    Акціонерне товариство &laquo;Чернівцігаз&raquo; єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу - «Чернівцігаз»: з початку року повірено 16 тисяч лічильників газу
    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу

    Побутові лічильники газу підлягають повірці кожні 8 років

    За 10 місяців 2021 року фахівці АТ «Чернівцігаз» спільно з представниками ДП «Буковинастандартметрологія» провели повірку 16 тисяч побутових лічильників газу. Близько 37% приладів обліку газу не пройшли випробування та визнані непридатними для використання.

    Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» усі засоби вимірювальної техніки, в тому числі й побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через певний проміжок часу – міжповірочний інтервал. Побутові лічильники газу підлягають повірці кожні 8 років.

    Споживачам не варто турбуватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології АТ «Чернівцігаз». Про необхідність періодичної повірки попереджають заздалегідь і погоджують дату й час зняття лічильника. Для клієнтів така повірка є безкоштовною.

    У поточному році фахівці підприємства зняли на повірку 16 тисяч лічильників, з них – 6 тисяч визнано непридатними для подальшого використання, а це майже 37% від загальної кількості повірених приладів обліку.

    «На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів та втручання споживачів. За 10 місяців наші фахівці зафіксували близько 100 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показників відлікового механізму», – коментує головний метролог АТ «Чернівцігаз» Сергій Кім.

    Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження, цілісність лічильника газу та пломб. У випадку виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушник зобов’язаний сплатити завдану суму збитків. Окрім цього, оплатити послуги з відключення/відновлення розподілу газу та вартість лічильника разом із монтажними роботами.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує понад 8,7 тис. км газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та понад 3 тисячі підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: Чернівецька область РГК лічильник
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    «Чернівцігаз»: з початку року повірено 16 тисяч лічильників газу