Комплексні заходи з енергоефективності вже зараз доступні клієнтам Yasno

Набори від компанії допомагають українським родинам заощаджувати до 50% на рахунках за електроенергію

Держенергоефективності розробило Державну цільову економічну програму енергоефективності до 2027 року. Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Програма надасть допомогу близько 450 тис. домогосподарств при впровадженні енергоефективних заходів. Також проведення модернізації систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення дозволить зменшити використання електроенергії та природнього газу й щорічні втрати теплової енергії та питної води.

Як зазначив голова Держенергоефективності Валерій Безус, розробка державної цільової програми передбачена у перехідних положеннях Закону України «Про енергоефективність», який був ухвалений парламентом 21 жовтня.

«Фактично ми попрацювали на випередження і завчасно підготували пропозиції щодо подовження комплексної Державної цільової економічної програми енергоефективності до 2027 року. У програмі ми пропонуємо не лише вже добре зарекомендований дієвий та легкий механізм допомоги населенню для утеплення приватних будинків та економії на комунальних рахунках, а й стимулювання комплексних заходів з енергоефективності у системах тепло-, водопостачання і водовідведення», – прокоментував Валерій Безус.

Приватні енергопостачальні компанії вже зараз допомагають своїм клієнтам заощаджувати витрати на електроенергію та отримувати додатковий дохід.

«Бренд Yasno цього листопада святкує другу річницю. Коли він був презентований, то одразу запропонував клієнтам продукти та послуги, що допомагають зменшувати витрати на комуналку, підвищувати комфорт, робити внесок у покращення екології. За 2 роки ми значно розширили лінійку пропозицій. Плануємо і надалі впроваджувати зручні енергетичні рішення й популяризувати «зелену» енергію», – повідомив в інтерв’ю журналу EcoDrive Абдулла Кьоксал, генеральний директор постачальника електроенергії, газу та рішень з енергоефективності Yasno.

Абдулла Кьоксал розповів, що енергоефективні набори від Yasno допомагають українським родинам заощаджувати до 50% на рахунках за електроенергію завдяки «нічному» тарифу, який діє з 23:00 до 7:00. За спожиту в цей час електроенергію побутові клієнти можуть сплачувати 50% від звичайного тарифу. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник. Такий прилад разом із програмованою «розумною» розеткою, комплектом Led-ламп та послугою швидкого встановлення лічильника є у складі набору від Yasno. Наборами користуються вже 60 тисяч домогосподарств.

Серед інших рішень Yasno, що допомагають більш раціонально використовувати ресурси, ощадлива кліматична та побутова техніка; системи зберігання енергії; послуги енергоаудиту та енергосервісу для підприємств. Клієнти Yasno можуть отримувати додатковий дохід, заробляючи за «зеленим» тарифом на домашніх СЕС, або заряджаючи сусідів на домашніх зарядках для електромобілів від Yasno.