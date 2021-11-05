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    На Буковині неповнолітній отримав шість років в'язниці за зґвалтування хлопчика

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    Ювенальні прокурори довели провину юнака - На Буковині неповнолітній отримав шість років в'язниці за зґвалтування хлопчика
    Ювенальні прокурори довели провину юнака
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дії сексуального характеру 17-річний хлопець знімав на телефон

    У Чернівецькій області 17-річний хлопець отримав шість років ув'язнення за зґвалтування малолітньої дитини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в п'ятницю, 5 листопада.

    «За результатами судового розгляду було встановлено і доведено, що навесні минулого року неповнолітній мешканець одного із сіл Чернівецької області запросив до себе в гості дев’ятирічного хлопчика, переконав дитину роздягнутися та вчинив дії сексуального характеру, які знімав на телефон. Потім підліток поділився цим відео із друзями в одному з месенджерів», – йдеться в повідомленні.

    Ювенальні прокурори Чернівецької окружної та обласної прокуратур у судах першої та апеляційної інстанцій довели провину юнака у зґвалтуванні малолітньої дитини, а також виготовленні і розповсюдженні відеоматеріалу, що містить ознаки дитячої порнографії (ч.4 ст.152, ч.4 ст.301 КК України в редакції закону до 17.03.2021).

    Зрештою колегія суддів апеляційного суду погодилася з покаранням, яке було призначене судом першої інстанції – шість років ув'язнення.

    До слова, столичний суд відправив до в’язниці ґвалтівника з Єревана.

    Як повідомлялося, в Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Наразі дівчинці 14 років. Слідством встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016–2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та надалі систематично вступав із нею в статевий зв'язок

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

    Теги: суд діти Чернівецька область в'язниця зґвалтування вирок педофіл
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    На Буковині неповнолітній отримав шість років в'язниці за зґвалтування хлопчика