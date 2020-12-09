Майже 93 тис. споживачів у Кривому Розі для вирішення газових питань використовують сервіс 104.ua

У поточному році через «Особистий кабінет» було прийнято 357 тис показів лічильників

Вже багато років споживачі газу у Кривому Розі та Криворізькому районі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua. За цей час переваги і зручності сервісу відчули майже 93 тис споживачів, створивши свій акаунт, всього за декілька хвилин.

Можливості «Особистого кабінету» дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, сплатити за газ та його доставку в один клік, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А віднедавна в особистому кабінеті стало можливим керувати з одного акаунту до 25 особовими рахунками, що дуже зручно при допомозі літнім людям.

«У поточному році через «Особистий кабінет» було прийнято 357 тис показів лічильників. Крім цього у споживачів також є можливість отримати консультацію онлайн, не виходячи з дому. Цією можливістю у поточному році скористалися майже 6 тис споживачів», – говорить менеджер з питань регіонального розвитку Анастасія Озерян.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, щоб уникнути розбіжностей в нарахуваннях за спожитий природний газ, криворіжцям необхідно щомісяця, станом на 1 число, знімати показання приладів обліку і передавати протягом наступних п'яти днів дані в АТ «Криворіжгаз». Такі заходи дозволять користувачам блакитного палива бути впевненими, що вони платять за той обсяг газу, який фактично використовували. Саме тому найпопулярнішою функцією «Особистого кабінету» протягом цих років залишається саме передача показань приладів обліку.

При цьому АТ «Криворіжгаз» має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, не рідше одного разу на півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача. Відмова споживача в допуску контролера до лічильника для зняття показань вважається порушенням. У такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться по граничним нормам, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.