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    Економіка та фінанси

    Чи дійсно за доставку газу зручніше платити онлайн? Пояснення оператора мереж «Рівнегаз»

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    Чи дійсно за доставку газу зручніше платити онлайн? Пояснення оператора мереж «Рівнегаз»

    Понад 167 тис. споживачів «Рівнегазу» користуються онлайн-сервісами компанії

    Найпопулярнішими сервісами, які пропонує АТ «Рівнегаз» своїм клієнтам, є особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104. На даний час ними користуються майже 65% клієнтів газорозподільної компанії.

    Під час пандемії дистанційні сервіси 104.ua стали справді сучасним та затребуваним рішенням, аби споживачі не лише берегли час та здоров’я, а й мали змогу контролювати свої  рахунки у зручний для себе час. Водночас, це дає змогу самостійно вносити показання, сплачувати за доставку  і планувати  подальше використання енергоносія, при потребі переглядати історію показань.

    Важлива перевага особистого кабінету  полягає в тому, що  сервіс дозволяє реєструвати до 25 особових рахунків. Таким чином споживачі можуть контролювати стан не лише свого особового рахунку, а й родичів, які не користуються інтернетом. Зокрема, звіряти оплати, передавати показання лічильника, знаходити інформацію по тарифу на доставку і навіть завантажувати рахунки.  А  Viber-боті 7104 є додаткова можливість підтверджувати показники лічильника світлиною.

    «Viber-бот дозволяє контролювати до 25 особових рахунків, тому діти можуть передавати показання з фото лічильника за своїх батьків, якщо у них самих нема такої можливості.  Якщо виникають розбіжності у квитанціях, споживачу потрібно написати поточні показання  та завантажити фото лічильника у Viber-боті 7104, і вони будуть відкориговані. Це дуже зручно і швидко», – говорить начальник Рівненського управління клієнтського сервісу Олександр Ващук.

    Онлайн-сервіси зручні і для мешканців віддалених сіл. Маючи доступ до інтернету, вони можуть легко провести будь-які операції: передати показання, сплатити за доставку газу, перевірити рахунки та інше.  Відтак, лише за минулий рік у Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструвались понад 57 тис споживачів Рівненщини, а у Viber-боті більше 40 тис. 

    Серед інших онлайн-сервісів клієнти «Рівнегазу» можуть користуватися Telegram-ботом 7104 та мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone та 104Mobile для Android. 

    Наразі клієнти АТ «Рівнегазу» продовжують активно реєструватися у дистанційних сервісах 104.ua. Адже для цього не потрібно їхати в район або чекати паперової квитанції, як особистий кабінет, так і вайбер-бот – завжди поряд з усією необхідною інформацією.

    104.ua  це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, який обслуговує 2,8 млн. клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтській простір» в 15 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.
    Теги: газ Рівненщина РГК
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