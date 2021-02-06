Чи дійсно за доставку газу зручніше платити онлайн? Пояснення оператора мереж «Рівнегаз»

Понад 167 тис. споживачів «Рівнегазу» користуються онлайн-сервісами компанії

Найпопулярнішими сервісами, які пропонує АТ «Рівнегаз» своїм клієнтам, є особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104. На даний час ними користуються майже 65% клієнтів газорозподільної компанії.

Під час пандемії дистанційні сервіси 104.ua стали справді сучасним та затребуваним рішенням, аби споживачі не лише берегли час та здоров’я, а й мали змогу контролювати свої рахунки у зручний для себе час. Водночас, це дає змогу самостійно вносити показання, сплачувати за доставку і планувати подальше використання енергоносія, при потребі переглядати історію показань.

Важлива перевага особистого кабінету полягає в тому, що сервіс дозволяє реєструвати до 25 особових рахунків. Таким чином споживачі можуть контролювати стан не лише свого особового рахунку, а й родичів, які не користуються інтернетом. Зокрема, звіряти оплати, передавати показання лічильника, знаходити інформацію по тарифу на доставку і навіть завантажувати рахунки. А Viber-боті 7104 є додаткова можливість підтверджувати показники лічильника світлиною.

«Viber-бот дозволяє контролювати до 25 особових рахунків, тому діти можуть передавати показання з фото лічильника за своїх батьків, якщо у них самих нема такої можливості. Якщо виникають розбіжності у квитанціях, споживачу потрібно написати поточні показання та завантажити фото лічильника у Viber-боті 7104, і вони будуть відкориговані. Це дуже зручно і швидко», – говорить начальник Рівненського управління клієнтського сервісу Олександр Ващук.

Онлайн-сервіси зручні і для мешканців віддалених сіл. Маючи доступ до інтернету, вони можуть легко провести будь-які операції: передати показання, сплатити за доставку газу, перевірити рахунки та інше. Відтак, лише за минулий рік у Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструвались понад 57 тис споживачів Рівненщини, а у Viber-боті більше 40 тис.

Серед інших онлайн-сервісів клієнти «Рівнегазу» можуть користуватися Telegram-ботом 7104 та мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone та 104Mobile для Android.

Наразі клієнти АТ «Рівнегазу» продовжують активно реєструватися у дистанційних сервісах 104.ua. Адже для цього не потрібно їхати в район або чекати паперової квитанції, як особистий кабінет, так і вайбер-бот – завжди поряд з усією необхідною інформацією.