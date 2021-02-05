У Німеччині в будівлі Червоного хреста стався потужний вибух

П'ятеро людей постраждали, одна людина у важкому стані

У баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє місцева поліція в Twitter. Там вказано, що вибух стався сьогодні вранці. Постраждали п'ятеро людей, одна з них - у важкому стані. Її доставили до клініки на рятувальному вертольоті.

Fünf Verletzte - Gasexplosion in #Memmingen



Gegen sechs Uhr morgens kam es im Gebäude des BRK an der Donaustraße zu einer Gasexplosion, bei der fünf Personen verletzt wurden, eine von ihnen schwer.



Der Rettungsdienst ist nicht beeinträchtigt.



Näheres:https://t.co/XUWIqgbZRB — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) February 5, 2021

Речник поліції назвав пошкодження будівлі «величезними». Сила вибуху була такою, що розбилися вікна. На місце події прибули понад 200 аварійних служб.

Екстрені служби вважають причиною вибуху витік газу з газопроводу поряд із будівлею. Рятувальники евакуювали мешканців будинків у радіусі 100 метрів від місця аварії.

Ursachenforschung nach der #Gasexplosion oder #Verpuffung in der BRK Rettungswache in #Memmingen Mitarbeiter der Stadtwerke suchen an der Leitung vor dem Haus nach einem möglichen Gasleck @br24 pic.twitter.com/uaWhTGPyGH — Rupert Waldmüller (@wamueru) February 5, 2021

Міжнародний рух Червоного Хреста - це міжнародний гуманітарний рух, що ставить за мету захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення незалежно від раси, релігійних і політичних поглядів.

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