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    У Німеччині в будівлі Червоного хреста стався потужний вибух

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    <div class="ImageDescription-caption">Екстрені служби вважають причиною вибуху витік газу з газопроводу поряд із будівлею</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - У Німеччині в будівлі Червоного хреста стався потужний вибух
    Екстрені служби вважають причиною вибуху витік газу з газопроводу поряд із будівлею
    Фото: Polizei Schwaben S/W

    П'ятеро людей постраждали, одна людина у важкому стані

    У баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей.

    Про це повідомляє місцева поліція в Twitter.

    Там вказано, що вибух стався сьогодні вранці. Постраждали п'ятеро людей, одна з них - у важкому стані. Її доставили до клініки на рятувальному вертольоті.

    Речник поліції назвав пошкодження будівлі «величезними». Сила вибуху була такою, що розбилися вікна. На місце події прибули понад 200 аварійних служб.

    Екстрені служби вважають причиною вибуху витік газу з газопроводу поряд із будівлею. Рятувальники евакуювали мешканців будинків у радіусі 100 метрів від місця аварії.

    Міжнародний рух Червоного Хреста - це міжнародний гуманітарний рух, що ставить за мету захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення незалежно від раси, релігійних і політичних поглядів.

    Штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста розташовується в Женеві (Швейцарія). Представництва організації розташовані в майже 80 країнах світу.

    Теги: вибух газ Німеччина червоний хрест аварія рятувальники поліція
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