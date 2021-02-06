Меркель: Німеччина наполягатиме на транзитній ролі України у постачанні газу з РФ

Глава німецького уряду зазначила, що стратегічно важливо залишатися з Росією в діалозі з багатьох питань

Берлін не поділяє думку про односторонню залежність Європи від Росії в контексті імпорту газу

Німеччина буде продовжувати намагатися забезпечувати роль України для транзиту газу з РФ.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з французьким президентом Емануелем Макроном пресконференції.

«Ми будемо продовжувати (забезпечувати транзит Україною, – ред) й далі це робити, в тому числі в рамках роботи з Україною і Росією в Мінському форматі», – запевнила вона.

Питання «Північного потоку 2» було «інтенсивно та відверто обговорено» під час німецько-французької Ради. Меркель повторила свою позицію, що Німеччина вважає проєкт суто економічним, «але з політичними ускладненнями». Екстериторіальні санкції вона засудила.

Політик також сказала, що Берлін не поділяє думку про односторонню залежність Європи від Росії в контексті імпорту газу.

Глава німецького уряду зазначила, що стратегічно важливо залишатися з Росією в діалозі з багатьох питань.

У цьому контексті вона додала, що відносно ситуації в Україні «останніми місяцями спостерігається мало кроків» з боку РФ, це питання треба тримати на порядку денному, для чого також треба залишатися в діалозі з Путіним.

До слова, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

Джерело: Укрінформ