Тарифні протести. Глава уряду пояснив українцям, чого чекати у платіжках за лютий

Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підніматися до кінця опалювального сезону

НАК «Нафтогаз» встановив на лютий ціну 6,66 грн за кубометр

Ціна на газ із 1 лютого становить 6,99 грн за кубометр. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

«У багатьох постачальників вона нижча. НАК «Нафтогаз» встановив на лютий ціну 6,66 грн за кубометр», – повідомив Шмигаль.

Він також наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підніматися до кінця опалювального сезону.

«Стосовно платіжок на тепло та гарячу воду – дані тарифи підніматися не можуть. Ми продовжуємо перемовини з асоціаціями міст України щодо питань формування цих тарифів, щоб не накладати тягар на приватні підприємства. Але люди захищені законом. Тарифи на тепло та гарячу воду підніматися не будуть до кінця опалювального сезону», – резюмував прем’єр.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Наразі уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.