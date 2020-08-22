Чи встигає розвиток зарядної інфраструктури за ринком електромобілів



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Україна входить до десятки країн, де це відбувається найбільш швидкими темпами

До 2030 року світовий ринок легкових електромобілів становитиме до 30% від загальної кількості авто. Зараз в Україні понад 44 тис. одиниць «зеленого» транспорту, з гібридами. Чи встигає за зростанням ринку EV (електромобілів) зарядна інфраструктура і сервіс? Про те, що сьогодні відбувається на ринку, які існують можливості і перспективи розвитку зарядної інфраструктури, розповів Ігор Ковальов, керівник мережі зарядних станцій Yasno E-mobility на конференції «Інфраструктура електротранспорту 2020: вікна можливостей», в рамках виставки EcoDrive TECH 2020.

Ринок електромобілів динамічно розвивається в усьому світі, а Україна входить до десятки країн, де це відбувається найбільш швидкими темпами. Практично всі відомі автоконцерни підтримують даний тренд, розробляють і пропонують нові види екологічно чистого транспорту. Зростає не тільки попит на електромобілі, змінюються уподобання. Якщо популярність електрокарів в Україні починалася зі старих недорогих Nissan Leaf з США, то за останній рік кількість цих EV скоротилась на 10%, до 54% від загальної кількості зареєстрованих легкових електромобілів та гібридів. Люди почали частіше купувати моделі, представлені в мережі офіційних дилерів. У порівнянні з минулим роком частка продажів електромобілів преміального сегменту, зокрема Tesla, зросла на 5%, до 9%. Українці хочуть отримати якісний продукт і віддають перевагу надійності та сервісу.

З ринком електромобілів розвивається і зарядна інфраструктура. Кількість зарядних станцій в Україні наблизилася до 3000. Але тільки близько 5% з них мають потужність понад 40 кВт і можуть забезпечити швидке живлення електромобіля. Поява нових станцій великої потужності стримує їх висока вартість і недостатня кількість вільних потужностей для встановлення, особливо уздовж трас. Частина цих питань виходить за межі самостійного вирішення компаніями, оскільки знаходиться в зоні державного регулювання.

Тому на цей час вузьким місцем залишається зарядка EV поза межами міст-мільйонників. Відсутність розвинутої зарядної інфраструктури на трасах і побоювання виявитись заручником одного міста виявляється стримуючим фактором при обранні електромобіля для покупки.

Наша мережа прагне вирішити цю проблему і в минулому році було встановлено 12 швидкісних зарядних станцій на трасах – у напрямках з Києва до Одеси, Львова та Полтави. Зараз в мережі 23 станції, 11 з яких розташовані в Києві. Швидкісні станції знаходяться на відстані 100-130 км одна від одної, що дозволяє подорожувати на електромобілях різних типів. Біля кожної зарядної станції обов'язково передбачені два паркувальних місця, оскільки одночасно можуть заряджатися два електромобіля: один – на швидкісний зарядці (50 кВт), другий – на прискореній (22 кВт).

Враховуючи, що більшість власників електрокарів бажає заряджатись вдома, чи на роботі – буде зростати попит на якісні пристрої для домашнього заряджання. Це зручно і стає ще вигідніше, якщо встановити разом із зарядкою двозонний електролічильник. Це дозволить економити до 50% коштів, заряджаючись в нічний час. Зарядити батарею електроавто вдома із двозонним лічильником на 100 км пробігу коштуватиме приблизно 25 грн. Це робить електрокар та домашню зарядку ще більш привабливими для автолюбителів.

Аби придбати зарядний пристрій, людині не обов'язково мати електрокар, можна його встановити для комерційного використання.