Німеччина приступила до організації гонок на водневих автомобілях нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В HYRAZE League візьмуть участь тільки водневі суперкари Фото: HWA AG

Перші змагання відбудуться в 2023 році

Компанія HWA (гоночний підрозділ Mercedes-Benz), німецька автомобільна федерація ADAC і німецька автомобільна спортивна федерація DMSB оголосили про плани провести в 2023 році гоночні змагання HYRAZE League, до яких будуть допущені тільки електромобілі, що працюють на водневому паливі, - повідомляє Аutosport.com.

Технічні вимоги - чотири електромотори (загальна потужність - 800 к.с.), електроенергія повинна вироблятися за допомогою двох водневих паливних елементів. Радикально обмежені можливості створення притискної сили - зокрема, заборонено використання антикрила.

Найбільш цікавою виглядає схема змагань. У турнірі змагатимуться по два спортсмена з команди - гонщик, який буде керувати реальною машиною, і геймер, який бере участь у віртуальному заїзді. Отримані в реальною і віртуальною гонках очки будуть підсумовуватися.

«Щоб отримати більш широке визнання в суспільстві, автомобільний спорт повинен ставати ще більш екологічно безпечним і економічним. Дуже важливо, що відбувається передача технологій - автоспорт може зіграти провідну роль в розробці транспортних засобів, які використовують водневу технологію», - заявив генеральний директор HWA Ульріх Фріц.