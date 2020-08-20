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    Німеччина приступила до організації гонок на водневих автомобілях

    нова енергія
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    <p>В HYRAZE League візьмуть участь тільки водневі суперкари</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Німеччина приступила до організації гонок на водневих автомобілях

    В HYRAZE League візьмуть участь тільки водневі суперкари

     

    Фото: HWA AG

    Перші змагання відбудуться в 2023 році

    Компанія HWA (гоночний підрозділ Mercedes-Benz), німецька автомобільна федерація ADAC і німецька автомобільна спортивна федерація DMSB оголосили про плани провести в 2023 році гоночні змагання HYRAZE League, до яких будуть допущені тільки електромобілі, що працюють на водневому паливі, - повідомляє Аutosport.com

    Технічні вимоги - чотири електромотори (загальна потужність - 800 к.с.), електроенергія повинна вироблятися за допомогою двох водневих паливних елементів. Радикально обмежені можливості створення притискної сили - зокрема, заборонено використання антикрила. 

    Найбільш цікавою виглядає схема змагань. У турнірі змагатимуться по два спортсмена з команди - гонщик, який буде керувати реальною машиною, і геймер, який бере участь у віртуальному заїзді. Отримані в реальною і віртуальною гонках очки будуть підсумовуватися. 

    «Щоб отримати більш широке визнання в суспільстві, автомобільний спорт повинен ставати ще більш екологічно безпечним і економічним. Дуже важливо, що відбувається передача технологій - автоспорт може зіграти провідну роль в розробці транспортних засобів, які використовують водневу технологію», - заявив генеральний директор HWA Ульріх Фріц.

    Німеччина Електромобілі Автоспорт водень
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