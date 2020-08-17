В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)



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На пляжі Чорноморці відпочиваючі загоряють під аварійним схилом

Кілька років тому, на пляжі в Чорноморці, стався зсув. В результаті обвалення схилу постраждала інфраструктура пляжу, а будівлі почали розсипатися.

Пляж був визнаний аварійним і закритий, про що свідчить табличка на паркані.

За останні два роки тут сталося ще кілька обвалів.

Сьогодні пляж вдає із себе зарості упереміш з глиною, сміттям, залишками ліхтарних стовпів і алей. У кращі роки тут причалювали прогулянкові катери і морські трамваї.

Зараз про причалі нагадує тільки стирчить з води фундамент, а плитковий пляж поруч виглядає як після авіаційної бомбардування.

Незважаючи на це на піску повно відпочиваючих, в тому числі пенсіонерів та дітей. Люди спускаються з приватного сектора по саморобним сходах на обриві.

Торговці кукурудзою і креветками теж не бояться сюди заглядати.

Все це відбувається під величезним шматком аварійного берега, який може обрушитися після чергового дощу.

Джерело: 048.ua