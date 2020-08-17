  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)

    • Розсилка
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)

    На пляжі Чорноморці відпочиваючі загоряють під аварійним схилом

    Кілька років тому, на пляжі в Чорноморці, стався зсув. В результаті обвалення схилу постраждала інфраструктура пляжу, а будівлі почали розсипатися.

    Пляж був визнаний аварійним і закритий, про що свідчить табличка на паркані.

    За останні два роки тут сталося ще кілька обвалів.

    Сьогодні пляж вдає із себе зарості упереміш з глиною, сміттям, залишками ліхтарних стовпів і алей. У кращі роки тут причалювали прогулянкові катери і морські трамваї.

    Зараз про причалі нагадує тільки стирчить з води фундамент, а плитковий пляж поруч виглядає як після авіаційної бомбардування.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)
    В Одесі на пляжників може обрушитися схил (фоторепортаж)

    Незважаючи на це на піску повно відпочиваючих, в тому числі пенсіонерів та дітей. Люди спускаються з приватного сектора по саморобним сходах на обриві.

    Торговці кукурудзою і креветками теж не бояться сюди заглядати.

    Все це відбувається під величезним шматком аварійного берега, який може обрушитися після чергового дощу.

     Читайте також: Гуляли всю ніч. Суд покарав адміністратора клубу на одеському пляжі «Аркадія» за порушення карантину

    Джерело: 048.ua

    Чорне море пляжі Одещина інфраструктура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ