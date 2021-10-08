Ціни на електроенергію в західних областях залишаються нижчими за решту України на 15% – «Оператор ринку»

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській області ціни на електроенергію залишаються найнижчими

Рівень оптових цін на електроенергію в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП щодо вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.

Про це свідчать дані ДП «Оператор ринку».

Ціни в трьох областях на Заході країни як і раніше нижчі, ніж на решті території України.

Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня склала 2,17 грн/кВт.годину, у той час, як у решті частини ОЕС на 15% вище – 2,55 грн/кВт.година.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників у регіоні залишається істотно нижчою, ніж на решті території України.

Рішення про підвищення цінових обмежень у Бурштинському енергоострові ухвалено після звернення керівництва Калуської ТЕЦ, яка через занижені ціни залишилася без вугілля та коштів на його закупівлю.

З кінця серпня ТЕЦ кілька разів зупинялася через нестачу вугілля, яке станція не могла закупити через тривалу роботу нижче собівартості.

Джерело: unian.ua