Дефіцит вугілля на ТЕС виник через штучно занижені ціни на електроенергію навесні–влітку 2021 – Forbes

Через рекордне збільшення цін на газ у Європі виробники електроенергії переключилися на вугілля

Нехватка вугілля на ТЕС напередодні опалювального сезону виникла через штучно занижені ціни на електроенергію у квітні–липні 2021 року, що не дозволило виробникам вчасно закупити паливо.

Про це йдеться в статті видання Forbes.

«Ситуація з низькими запасами вугілля на складах українських електростанцій, за словами Омельченка (Володимира Омельченко, директор енергетичних програм «Центру Разумкова»), викликана штучним стримуванням цін на електроенергію з боку НКРЕКП у квітні–липні. Регулятор лише 30 липня відреагував на зростання цін на паливо й підвищив максимальні граничні ціни (price cap) на ринку», – йдеться в статті.

За словами експерта, чиї слова приводить Forbes, електростанції працювали собі у збиток і не накопичували на складах вугілля навесні–влітку.

За інформацією Forbes, станом на 3 жовтня на складах держкомпанії «Центренерго», яка виробляє 7% електроенергії країни, знаходилося 72 700 тонн вугілля. Цих обсягів вистачить на 5–10 днів роботи залежно від станції.

У свою чергу, запаси вугілля на складах ДТЕК Енерго (виробляє 20% електроенергії в Україні) станом на 4 жовтня склали 603 000 тонн. Компанія до кінця 2021 року планує видобути 4,7 млн тонн вугілля, а також уже уклала контракти на постачання до кінця січня 2022-го 565 000 тонн з Польщі та США.