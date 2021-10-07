ДТЕК законтрактував імпорт 565 тис. т вугілля з Польщі, США та Казахстану

З початку цього року теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» наростили обсяги виробництва електроенергії на 2 млрд кВт*год, до 17,7 млрд кВт*год

Станом на 7 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» склали 614 тис. т

Компанія «ДТЕК Енерго» заключила контракти на постачання в Україну 565 тис. т вугілля з США, Польщі та Казахстану. Йдеться в повідомленні компанії.

«За січень–вересень цього року на шахтах «ДТЕК Енерго» видобули 12,3 млн т вугілля марки «Г» та ввели у роботу 22 нові лави. Крім того, компанія першою серед вітчизняних компаній почала завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану та США. Лише обсяги вже законтрактованого імпортного газового вугілля із Польщі та США на сьогодні склали понад 565 тис. т палива», – йдеться в повідомленні компанії.

Станом на 7 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» склали 614 тис. т.

З початку цього року теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» наростили обсяги виробництва електроенергії на 2 млрд кВт*год до 17,7 млрд кВт*год, що призвело до зростання попиту на енергетичне вугілля.

«У вересні теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» відпустили понад 1,9 млрд кВт*год електроенергії, а протягом останньої декади місяця, для підтримки усієї енергосистеми, працювали вище прогнозного балансу. Причина підвищеного навантаження на ТЕС компанії – похолодання наприкінці вересня і робота значної частини державної теплової генерації на мінімальному складі обладнання через відсутність вугілля. При такому навантаженні було спалено більше вугілля, ніж планувалося», – пояснили в компанії.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп/кВт.год, що в 3–4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону та низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.