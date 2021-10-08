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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП зробила перший крок у напрямку вирівнювання цінових обмежень – експерт

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    Директор енергетичних програм &laquo;Центру Разумкова&raquo; Володимир Омельченко - НКРЕКП зробила перший крок у напрямку вирівнювання цінових обмежень – експерт
    Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко

    «Необхідність перегляду прайс-кепів була продиктована ціновою кон’юнктурою на вугілля та газ на світових ринках»

    НКРЕКП наблизила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові до рівня решти енергосистеми України, що підвищує шанси на успішне проходження опалювального сезону.

    Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «Необхідність перегляду прайс-кепів була продиктована ціновою кон’юнктурою на вугілля та газ на світових ринках. Це рішення хоч дещо і запізніле, однак є критично необхідним і охоплює економічний та безпековий аспекти», – зазначив експерт на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, вирівнювання цінових індикативів у обох торгових зонах на території України – крок до відновлення конкурентоспроможності генерації та загалом рух до лібералізації ринку в умовах побудови ринкової економіки.

    «Сподіваюся, сьогоднішнє рішення у напрямку до формування ринкових цін стане помітним кроком до прогнозованої та довгострокової регуляторної політики», – прокоментував Омельченко.

    Нагадаємо, напередодні НКРЕКП ослабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників у регіоні залишається суттєво нижчою, ніж на решті території України.

    Рішення про підвищення цінових обмежень у Бурштинському енергоострові прийнято після звернення керівництва Калуської ТЕЦ, яка через занижені ціни залишилася без вугілля та коштів на його закупівлю.
    З кінця серпня ТЕЦ декілька разів зупинялася через брак вугілля.

    Теги: НКРЕКП газ вугілля ТЕЦ
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    НКРЕКП зробила перший крок у напрямку вирівнювання цінових обмежень – експерт