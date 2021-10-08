НКРЕКП зробила перший крок у напрямку вирівнювання цінових обмежень – експерт

«Необхідність перегляду прайс-кепів була продиктована ціновою кон’юнктурою на вугілля та газ на світових ринках»

НКРЕКП наблизила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові до рівня решти енергосистеми України, що підвищує шанси на успішне проходження опалювального сезону.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Необхідність перегляду прайс-кепів була продиктована ціновою кон’юнктурою на вугілля та газ на світових ринках. Це рішення хоч дещо і запізніле, однак є критично необхідним і охоплює економічний та безпековий аспекти», – зазначив експерт на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вирівнювання цінових індикативів у обох торгових зонах на території України – крок до відновлення конкурентоспроможності генерації та загалом рух до лібералізації ринку в умовах побудови ринкової економіки.

«Сподіваюся, сьогоднішнє рішення у напрямку до формування ринкових цін стане помітним кроком до прогнозованої та довгострокової регуляторної політики», – прокоментував Омельченко.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП ослабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників у регіоні залишається суттєво нижчою, ніж на решті території України.

Рішення про підвищення цінових обмежень у Бурштинському енергоострові прийнято після звернення керівництва Калуської ТЕЦ, яка через занижені ціни залишилася без вугілля та коштів на його закупівлю.

З кінця серпня ТЕЦ декілька разів зупинялася через брак вугілля.