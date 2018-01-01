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    Ціни на нафту марки Brent продовжили падіння

    Ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель
    У середу, 7 лютого, ціни на нафту марки Brent опустилися на 2,03% нижче від рівня закриття попередніх торгів, до $65,5 за барель. Про це свідчать дані Лондонської біржі. Станом на 22.30 ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель. Це найнижчий рівень цін на нафту з 26 грудня 2017 року, коли котирування на нафту різко
    • Вчора, 23:56
    • Розсилка
    Нафта
    Нафта

    Ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель

    У середу, 7 лютого, ціни на нафту марки Brent опустилися на 2,03% нижче від рівня закриття попередніх торгів, до $65,5 за барель.

    Про це свідчать дані Лондонської біржі.

    Станом на 22.30 ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель.

    Це найнижчий рівень цін на нафту з 26 грудня 2017 року, коли котирування на нафту різко зросли.

    7 лютого зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні становили 67,31 долара за барель

    Як повідомлялося, 5 лютого вартість північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.

    Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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