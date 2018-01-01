Ціни на нафту марки Brent продовжили падіння

Ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель

У середу, 7 лютого, ціни на нафту марки Brent опустилися на 2,03% нижче від рівня закриття попередніх торгів, до $65,5 за барель. Про це свідчать дані Лондонської біржі. Станом на 22.30 ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель. Це найнижчий рівень цін на нафту з 26 грудня 2017 року, коли котирування на нафту різко



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Нафта

Ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель

У середу, 7 лютого, ціни на нафту марки Brent опустилися на 2,03% нижче від рівня закриття попередніх торгів, до $65,5 за барель.

Про це свідчать дані Лондонської біржі.

Станом на 22.30 ціна бареля нафти Brent коливається в районі $65,5 за барель.

Це найнижчий рівень цін на нафту з 26 грудня 2017 року, коли котирування на нафту різко зросли.

7 лютого зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні становили 67,31 долара за барель

Як повідомлялося, 5 лютого вартість північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.

Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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