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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту продовжують падати

    Станом на вечір понеділка ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель
    Вартість північноморської нафти марки Brent у понеділок, 6 лютого, опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель. Про це свідчать оперативні дані біржових торгів. Так, станом на 20:00 (за Києвом) ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель. Це на 1,74% нижче за рівень закриття попередніх торгів. Котирування ф'ючерсів на нафту
    • Вчора, 22:12
    • Розсилка
    Видобуток нафти
    Видобуток нафти

    Станом на вечір понеділка ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель

    Вартість північноморської нафти марки Brent у понеділок, 6 лютого, опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.

    Про це свідчать оперативні дані біржових торгів.

    Так, станом на 20:00 (за Києвом) ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель. Це на 1,74% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

    Котирування ф'ючерсів на нафту WTI знизилися ще сильніше - на 2,57% - до 63,77 долара за барель.

    У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель.

    Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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