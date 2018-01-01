Ціни на нафту продовжують падати

Станом на вечір понеділка ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent у понеділок, 6 лютого, опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель. Про це свідчать оперативні дані біржових торгів. Так, станом на 20:00 (за Києвом) ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель. Це на 1,74% нижче за рівень закриття попередніх торгів. Котирування ф'ючерсів на нафту



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Станом на вечір понеділка ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent у понеділок, 6 лютого, опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.

Про це свідчать оперативні дані біржових торгів.

Так, станом на 20:00 (за Києвом) ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель. Це на 1,74% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI знизилися ще сильніше - на 2,57% - до 63,77 долара за барель.

У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель.

Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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