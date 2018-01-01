Ціни на нафту продовжують падати
- Вчора, 22:12
-
Розсилка
Станом на вечір понеділка ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель
Вартість північноморської нафти марки Brent у понеділок, 6 лютого, опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.
Про це свідчать оперативні дані біржових торгів.
Так, станом на 20:00 (за Києвом) ціна на нафту Brent була на рівні 67,39 долара за барель. Це на 1,74% нижче за рівень закриття попередніх торгів.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI знизилися ще сильніше - на 2,57% - до 63,77 долара за барель.
У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель.
Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.
Читайте також матеріал «Главкома» Українці «зливають» бензин. Ціна росте – споживання падає