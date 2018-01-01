Ціни на нафту показали незначне зростання
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Ціни на нафту коливаються
Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%
У середу, 7 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні зросли в ціні до 67,31 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,78 долара за барель, додавши 0,62%.
Як повідомлялося, 5 лютого вартість північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.
Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.
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