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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту показали незначне зростання

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%
    У середу, 7 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні зросли в ціні до 67,31 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%. При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,78 долара за барель, додавши 0,62%. Як
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    Ціни на нафту коливаються
    Ціни на нафту коливаються

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%

    У середу, 7 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні зросли в ціні до 67,31 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%.

    При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,78 долара за барель, додавши 0,62%.

    Як повідомлялося, 5 лютого вартість північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за позначку в 68 доларів за барель.

    Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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