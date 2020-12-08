Цього року виявлено 140 випадків втручань в роботу лічильника споживачами природного газу Харкова

Будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими лічильниками можуть стати причиною витоків газу, що несе за собою загрозу життю

З початку року представниками ДП «Укрметртестстандарт» та АТ «Харківміськгаз», було проведено повірку 8300 лічильників природного газу. Також проведено 1300 експертиз лічильників. В результаті, виявлено 139 втручань в роботу приладів обліку з боку споживачів. Сума завданих збитків сягнула понад 1,2 млн.грн.

Найпоширенішими способами втручання в роботу лічильників є зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових колес, встановлення вбудованих магнітів, тощо.

В ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією. В ній беруть участь представники державного підприємства зі стандартизації та метрології «Укрметртестстандарт». Також на експертизу обов’язково запрошується власник лічильника газу.

«Якщо експертиза підтвердила факт втручання в роботу лічильника, споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу. А якщо експертиза спростовує втручання споживача в газовий лічильник, кошти до сплати споживачу не нараховуються», – зазначив начальник відділу лабораторних вимірів АТ «Харківміськгаз» Дмитро Бур’ян.

Нагадуємо, що будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими лічильниками можуть стати причиною витоків газу, що несе за собою загрозу життю.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.