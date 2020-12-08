Цього року виявлено 140 випадків втручань в роботу лічильника споживачами природного газу Харкова
Будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими лічильниками можуть стати причиною витоків газу, що несе за собою загрозу життю
З початку року представниками ДП «Укрметртестстандарт» та АТ «Харківміськгаз», було проведено повірку 8300 лічильників природного газу. Також проведено 1300 експертиз лічильників. В результаті, виявлено 139 втручань в роботу приладів обліку з боку споживачів. Сума завданих збитків сягнула понад 1,2 млн.грн.
Найпоширенішими способами втручання в роботу лічильників є зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових колес, встановлення вбудованих магнітів, тощо.
В ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією. В ній беруть участь представники державного підприємства зі стандартизації та метрології «Укрметртестстандарт». Також на експертизу обов’язково запрошується власник лічильника газу.
«Якщо експертиза підтвердила факт втручання в роботу лічильника, споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу. А якщо експертиза спростовує втручання споживача в газовий лічильник, кошти до сплати споживачу не нараховуються», – зазначив начальник відділу лабораторних вимірів АТ «Харківміськгаз» Дмитро Бур’ян.
Нагадуємо, що будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими лічильниками можуть стати причиною витоків газу, що несе за собою загрозу життю.