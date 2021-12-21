Цього року «Запоріжгаз» встановив 63 шафових газорегуляторних пункти виробництва RGC Production

Обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску

З початку року «Запоріжгаз» встановив 63 нових шафових газорегуляторних пункти на заміну старим регуляторним пунктам, що вже вичерпали свій ресурс. Сучасні ШГРП забезпечують стабільну подачу газу та багатоступеневий захист більше 20 тис. клієнтів.

Інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск. Нові ШГРП RGC Production зміцнили газові мережі в 21 населеному пункті області.

«Незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною. Крім того, дане обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам», – зауважує технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.

Оновлення ШГРП компанія проводить в рамках інвестиційної програми – Плану розвитку підприємства. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу.