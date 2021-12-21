Долар по 80 гривень: експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року

Що робити українцям – поради від аналітиків

У 2022 році курс долара в Україні може злетіти до 40 гривень і вище. За найбільш несприятливого сценарію він може становити до 80 гривень. Багато залежатиме від геополітики, монетарної політики Нацбанку та розвитку ситуації з коронавірусом. Такий прогноз курсу долара на наступний рік дав аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Про це пише segodnya.ua.

На думку аналітика, перші два місяці року курс долара може зрости і «гулятиме» в межах 28-28,5 гривні. Таке зростання цілком прогнозоване, і до масштабного обвалу гривні не призведе. Проте Болтян не виключає і жорсткіший сценарій – аж до зростання курсу долара до 40 і більше гривень.

На його думку, ключову роль у долі національної валюти можуть відіграти імпортні закупівлі енергоресурсів нашою країною. Багато чого залежатиме від того, як поведуться продавці та яку ціну заломлять для України. На газовому ринку, як і раніше, панує безроздільна диктатура Росії.

Доти, доки не запустять «Північний потік–2», і доки він не запрацює на повну потужність, РФ, очевидно, збільшувати постачання газу до Європи не буде. Отже, ціна на цей ресурс не знизиться. Ну, а оскільки в Україні запасів газу в обріз, то докуповувати його за кордоном, звичайно, доведеться. Тим більше, що на українських ТЕС майже немає запасу вугілля і їх терміново переводять на газ. У цій ситуації курс долара легко може пролетіти транзитом 40 гривень та відправитись вище.

«Орієнтир девальвації на 100% і більш очевидний, тому що у нас вже була схожа ситуація у 2014-2015 роках. Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28,5 грн. за долар і негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар», – прогнозує Олександр Болтян.

Що радять аналітики українцям?

Болтян радить українцям поки що по можливості зачекати з кредитами, щоби не навішувати на себе додаткових боргів. Крім того, він радить бути готовими до величезної інфляції. Україна вже проходила через цей сценарій у 2024-2015 роках, і зараз він цілком може повторитись.

Також аналітик Roboforex Андрій Гойлов вважає, що наразі позиції гривні доволі міцні і чекати на суттєве зростання курсу долара поки не варто. Однак запас грошей він все ж таки рекомендує зберігати в доларах або євро, а при цьому гривню залишати тільки для поточних щоденних витрат.

Нагадаємо, уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

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