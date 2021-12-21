«Газпром» не забронював в України додаткові потужності на січень

Росія продовжує шантажувати Європу цінами на газ – Макогон

В Європі продовжують рости ціни на природний газ на тлі затримки сертифікації російського газопроводу «Північний потік–2». На думку глави оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, це продовження шантажу з боку Росії. Про це йдеться у заяві Макогона у Facebook.

«Попри захмарні ціни на газ у ЄС, наявні вільні транзитні потужності та попри заяви очільника РФ про збільшення постачання до ЄС, «Газпром» не забронював додаткові потужності на січень», – повідомив він.

Як зазначив глава оператора ГТС, це свідчить про те, що «Газпром» не планує збільшувати транзит до понад 109 млн кубометрів на добу, як це передбачено чинним контрактом.

«Висновки очевидні – шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації «Північного потоку–2», – заявив Макогон.

Нагадаємо, Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через «Північний потік-2».

Днями Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини.

Також Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.

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