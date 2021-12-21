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    Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800

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    Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива - Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800
    Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива
    колаж: liga.net

    «Газпром» скорочує прокачку газу в Європу

    Ціни на газ в Європі на торгах 21 грудня перетнули позначку у $1800 за тисячу кубів, йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.

    Торги у вівторок, 21 грудня, розпочалися зі зростання цін на січневі контракти на 4,2% до €153,15 за МВт-год, тобто $1824,29 за тисячу кубометрів.

    На відміну від жовтневих цінових перегонів, коли котирування газу підскочили до $2 тис. за тисячу кубів, ціни зростають вже третій тиждень поспіль і тримаються на рівні понад €1380 доларів з 13 грудня.

    Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТС України на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

    Одночасно «Газпром» зупинив прокачку газу через Ямал-Європа – на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік згідно сайту оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

    Такі дії РФ відбуваються на тлі погіршення погоди у країнах Європи. Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

    Нагадаємо, Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через «Північний потік-2».

    Днями Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини.

    Також Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Європа ціни ГТС
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    Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800