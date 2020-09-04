Цьогоріч «Хмельницькгаз Збут» розрахувався з «Нафтогазом» на 150%



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Під час карантину жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату

Протягом січня-липня 2020 року ТОВ «Хмельницькгаз Збут» перерахував НАК «Нафтогаз України» 515,7 млн грн. Натомість фактична вартість газу, придбаного за цей період для населення, склала 344,3 млн грн.

Решту суми «Хмельницькгаз Збут» спрямував на погашення минулорічних боргів, що наразі становлять 376,9 млн грн. Водночас, жителі Хмельниччини винні за спожите блакитне паливо 341 млн грн.

«Під час дії механізму ПСО банк самостійно розподіляв кошти, отримані від подолян за газ, на рахунки «Нафтогазу», Оператора газотранспортної системи та ТОВ «Хмельницькгаз Збут». Зазвичай левову частку боргів населення накопичує протягом опалювального сезону, а після його завершення поступово погашає. Отож, прострочені зобов’язання перед «Нафтогазом» автоматично зменшуються при сплаті боргів подолянами. Однак існує і низка невирішених проблем. Насамперед, це занижені норми споживання газу клієнтами, у яких відсутні лічильники, та неприведення обсягів використаного енергоресурсу до стандартних умов. Ці фактори призводять до росту заборгованості через невідповідність показників споживання», - говорить директор ТОВ «Хмельницькгаз Збут» Андрій Левицький.

Нагадаємо, під час карантину жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату. Аби не наразитися на штрафні санкції, сплачувати за використаний газ необхідно не пізніше 25 числа місяця наступного за розрахунковим.