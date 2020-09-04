Колективи тепломереж Харківщини пропонують Раді підтримати заходи із подолання боргової кризи



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У Раді зареєстровано законопроект 3800-1, який дозволить позбавить постачальників тепла безнадійних боргів

Колективи підприємств теплоенергетики з шести міст Харківщини звернулись до Верховної Ради з проханням затвердити низку рішень, викладених у законопроекті 3800-1, які дозволять вирішити питання безнадійних боргів при розрахунках за газ та покращити фінансовий стан галузі.

За даними Нафтогазу, підприємства Харківщини, що виробляють теплову енергію заборгували за газ понад 4 млрд. грн. Значна частина боргів є наслідком не компенсації підприємствам ТКЕ різниці у тарифах на постачання теплової енергії, накладання штрафів та пені при несвоєчасних розрахунках споживачів.

«Криза неплатежів населення за опалення, а також занижені тарифи на теплову енергію, протягом останніх п’яти років призвели до неможливості своєчасно розраховуватись підприємствам з постачальником природного газу. Протягом тривалого часу виробники та постачальники тепла збільшували свою кредиторську заборгованість, що в свою чергу призводило до судових спорів за позовами постачальників природного газу та додаткового нарахування штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних», - йдеться у колективному листі теплопостачальних підприємств Харківської області.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект 3800-1, який дозволить позбавить постачальників тепла таких безнадійних боргів, «оздоровити» сектор тепло-газопостачання, зменшити фінансові навантаження на місцеві громади.

«Ще більшого значення набуває законопроект №3800-1 під час підготовки до осінньо-зимового періоду. Адже споживачі очікують на вчасний початок опалювального періоду та розраховують на активну участь та підтримку держави у цьому процесі», - зазначається у колективному листі.

А поки доля безнадійних боргів залишається не вирішеною, під загрозою початок опалювального сезону та його стале проходження.