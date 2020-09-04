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    Економіка та фінанси

    Колективи тепломереж Харківщини пропонують Раді підтримати заходи із подолання боргової кризи

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    Колективи тепломереж Харківщини пропонують Раді підтримати заходи із подолання боргової кризи

    У Раді зареєстровано законопроект 3800-1, який дозволить позбавить постачальників тепла безнадійних боргів

    Колективи підприємств теплоенергетики з шести міст Харківщини звернулись до Верховної Ради з проханням затвердити низку рішень, викладених у законопроекті 3800-1, які дозволять вирішити питання безнадійних боргів при розрахунках за газ та покращити фінансовий стан галузі.

    За даними Нафтогазу, підприємства Харківщини, що виробляють теплову енергію заборгували за газ понад 4 млрд. грн. Значна частина боргів є наслідком не компенсації підприємствам ТКЕ різниці у тарифах на постачання теплової енергії, накладання штрафів та пені при несвоєчасних розрахунках споживачів. 

    «Криза неплатежів населення за опалення, а також занижені тарифи на теплову енергію, протягом останніх п’яти років призвели до неможливості своєчасно розраховуватись підприємствам з постачальником природного газу. Протягом тривалого часу виробники та постачальники тепла збільшували свою кредиторську заборгованість, що в свою чергу призводило до судових спорів за позовами постачальників природного газу та додаткового нарахування штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних», - йдеться у колективному листі теплопостачальних підприємств Харківської області.

    На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект 3800-1, який дозволить позбавить постачальників тепла таких безнадійних боргів, «оздоровити» сектор тепло-газопостачання, зменшити фінансові навантаження на місцеві громади.

    «Ще більшого значення набуває законопроект №3800-1 під час підготовки до осінньо-зимового періоду. Адже споживачі очікують на вчасний початок опалювального періоду та розраховують на активну участь та підтримку держави у цьому процесі», - зазначається у колективному листі.

    А поки доля безнадійних боргів залишається не вирішеною, під загрозою початок опалювального сезону та його стале проходження.

    газ тарифи опалення
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