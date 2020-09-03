Транзит газу через Україну впав за вісім місяців майже вдвічі



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У персслужбі Оператора газотранспортної системи України відмічають, що падіння транзиту через південний маршрут пов’язане з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку»

Оператор ГТС України цього року протранзитував 34,8 млрд куб. м газу, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року

Оператор ГТС України за вісім місяців 2020 року протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з початку року «Газпром» повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 80%. Зі свого боку український «Оператор ГТС» виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

«У західному напрямку було протранзитовано 32,4 млрд куб. м газу (-36%). Зокрема, у Польщу – 2,6 млрд куб. м, Словаччину – 23,9 млрд куб. м, Угорщину – 5,9 млрд куб. м.», - йдеться у повідомленні.

У трансбалканському напрямку транзит газу склав 2,33 млрд куб. м (-73%), з них 0,46 млрд куб. м – у Румунію та 1,87 млрд куб. м – у Молдову.

У персслужбі Оператора газотранспортної системи України відмічають, що падіння транзиту через південний маршрут пов’язане з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії до Туреччини, а звідти в країни Балканського півострову.

Нагадаємо, що транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром», укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання «Газпромом» потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.