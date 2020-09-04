Влада Хмельниччини закликає Раду розібратися із штучно завищеними боргами за газ



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Заборгованість за газ комунальних теплових підприємств Хмельницької області складає 702 млн грн

На Хмельничинні через рекордну заборгованість місцевих теплових підприємств за газ виникли труднощі із підготовкою до опалювального сезону. Боргова проблема може вирішитись в разі застосування механізмів взаємозаліків та списання штучно нарахованих штрафних санкцій, що зазначено в законопроекті 3800-1. Тому Хмельницька обласна державна адміністрація, депутати Хмельницької міської ради, обласне Об’єднання організацій роботодавців та керівники найбільших підприємств ТКЕ області звернулися з спільним листом до народних депутатів України щодо якнайшвидшого прийняття зазначеного законопроєкту.

Рішення про звернення до Верховної Ради було прийняте по результатах роботи круглого столу «Проблеми підготовки до опалювального періоду», що відбувся у Торгово-промисловій палаті Хмельницьку. На переконання зібрання, застосування механізмів законопроекту 3800-1 саме напередодні початку опалювального періоду дасть можливість вирішити нагальні проблеми по списанню штучних боргів підприємств ТКЕ за спожитий газ та штрафних санкцій перед НАК «Нафтогаз України. Це дасть змогу гарантувати подолянам стале та безперебійне проходження опалювального періоду.

Заборгованість за газ комунальних теплових підприємств Хмельницької області складає 702 млн грн. Значна частина цієї суми - це непередбачені в тарифах, але нараховані НАК «Нафтогаз України» штрафні санкції, інфляційні компенсації та інші накрутки.

Крім того, кошти, які підприємства ТКЕ отримують за оплату наданих послуг, одразу автоматично скеровують на погашення таких штучних заборгованостей. В листі до парламенту зазначено, що через це теплопостачальні підприємства не мають необхідних фінансів для проведення поточних ремонтів та належної підготовки до початку опалювального сезону.

На думку учасників круглого столу, проблема газових боргів потребує невідкладного вирішення, адже зайшла у глухий кут. Оскільки тарифи на теплову енергію не переглядаються, борги зростають, а постачальники не гарантують поставок газу через борги. В свою чергу, заручниками ситуації стають споживачі, які розраховують на тепло в своїх домівках.

Тож вирішення даної проблеми підписанти - представники влади, керівники підприємств ТКЕ та громадськості області, вбачають у якнайшвидшому обговоренні та

прийнятті зареєстрованого прое

кту Закону №3800-1 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».