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    Економіка та фінанси

    ЦРУ підозрює компанію Huawei в отриманні фінансування від спецслужб Китаю

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    <p>У Huaweі звинувачення вже назвали необґрунтованими</p> - ЦРУ підозрює компанію Huawei в отриманні фінансування від спецслужб Китаю

    У Huaweі звинувачення вже назвали необґрунтованими

    Компанію Huawei начебто фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР

    Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки вважає, що компанія Huawei отримувала фінансування у китайських спецслужб.

    Про це повідомляє видання The Times.

    За інформацією американської розвідки, компанію Huawei фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР.

    Цією інформацією ЦРУ поділилося зі своїми партнерами із розвідувального альянсу Five Eyes, куди крім США входить Канада, Великобританія, Австралія і Нова Зеландія.

    Для чого саме компанія брала гроші у розвідки і армії Китаю, не повідомляється. У Huawei ці звинувачення вже назвали необґрунтованими.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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