ЦРУ підозрює компанію Huawei в отриманні фінансування від спецслужб Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Huaweі звинувачення вже назвали необґрунтованими

Компанію Huawei начебто фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки вважає, що компанія Huawei отримувала фінансування у китайських спецслужб.

Про це повідомляє видання The Times.

За інформацією американської розвідки, компанію Huawei фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР.

Цією інформацією ЦРУ поділилося зі своїми партнерами із розвідувального альянсу Five Eyes, куди крім США входить Канада, Великобританія, Австралія і Нова Зеландія.

Для чого саме компанія брала гроші у розвідки і армії Китаю, не повідомляється. У Huawei ці звинувачення вже назвали необґрунтованими.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».