ЦРУ підозрює компанію Huawei в отриманні фінансування від спецслужб Китаю
-
Розсилка
У Huaweі звинувачення вже назвали необґрунтованими
Компанію Huawei начебто фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки вважає, що компанія Huawei отримувала фінансування у китайських спецслужб.
Про це повідомляє видання The Times.
За інформацією американської розвідки, компанію Huawei фінансувало міністерство державної безпеки Китаю, розвідка і народно-визвольна армія КНР.
Цією інформацією ЦРУ поділилося зі своїми партнерами із розвідувального альянсу Five Eyes, куди крім США входить Канада, Великобританія, Австралія і Нова Зеландія.
Для чого саме компанія брала гроші у розвідки і армії Китаю, не повідомляється. У Huawei ці звинувачення вже назвали необґрунтованими.
Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.
Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».