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    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження»

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    В Huawei заявили, що жодних доказів порушення закону компанії пред'явлено не було - Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження»
    В Huawei заявили, що жодних доказів порушення закону компанії пред'явлено не було

    Один з керівників Huawei Пін Гуо вважає, що заборона на використання обладнання обмежує свободу конкуренції і шкодить американським споживачам

    Китайська компанія Huawei Technologies подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі, оскаржуючи рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання з міркувань безпеки.

    Про це повідомляє Reuters.

    В Huawei заявили, що жодних доказів порушення закону компанії пред'явлено не було, а значить, обмеження незаконні.

    Один з керівників компанії Пін Гуо вважає, що заборона на використання обладнання обмежує свободу конкуренції і шкодить американським споживачам. «Ми чекаємо судового рішення і віримо, що воно буде на користь Huawei і всього народу США», - зазначив він.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Джерело: РБК-Україна

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