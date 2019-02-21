США готові відмовитися від співпраці з країнами, що використовують системи Huawei



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Вашингтон звинувачує Huawei в шпигунстві

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies. Про це повідомляє Reuters.

За словами Помпео, країни Європи та інші повинні зрозуміти ризики впровадження телекомунікаційного обладнання компанії Huawei, і, коли це станеться, вони в кінцевому підсумку відмовляться використовувати системи компанії.

«Ми не збираємося ризикувати американської інформацією», - зазначив американський держсекретар.

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану. У китайської компанії Huawei відреагували на звинувачення, які їм влада США пред'явила.

«Компанія заперечує, що вона або її дочірня або афільована структура організація зробили будь-які з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення», - йдеться в заяві.

Наприкінці січня США офіційно пред'явили 13 звинувачень компанії Huawei.

До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії.

В країнах ЄС компанія Huawei також потрапила у шпигунські скандали.

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