ДБР проводить слідчі дії щодо можливої держзради слуги народу Геруса



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ДБР відкрило кримінальну справу щодо можливої держради Андрія Геруса

Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти України

ДБР проводить розслідування щодо можливої державної зради голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса за лобіювання поправки щодо відновлення імпорту струму з Росії.

Про це йдеться у відповіді Державного бюро розслідувань, наданої на запит ICC Ukraine Newsletters.

ДБР повідомило, що головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22019000000000345, інформацію про яке СБУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6.12.2019 за фактом можливої державної зради членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».

Нагадаємо, внесенням поправки до цього закону народним депутатом Андрієм Герусом було відновлено імпорт електроенергії з Росії в жовтні 2019 року. Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що не знав про те, що ухвалені за ініціативою Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Та обіцяв розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Колишній заступник голови СБУ генерал-лейтенант Генадій Москаль звернувся до Генпрокуратури із заявою про державну зраду голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса.

У травні 2020 року колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати діяльність Геруса на предмет наявності в ній державної зради.