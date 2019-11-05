Ініційований Герусом імпорт електроенергії з РФ загрожує зупинкою українських АЕС, - експерт



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Рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії було протягнуто головою енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом з порушенням регламентних норм - Кошарна

Пустити електроенергію з Росії при надлишкових потужностях в Україні і напередодні обіцяної синхронізації з Євросоюзом - це просто безумство - Кошарна

Імпорт електроенергії з РФ, що почався через законодавчу ініціативу голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрія Геруса, може призвести до зупинки українських АЕС і негативних наслідків для енергосистеми країни.

Про це заявила медіа-директор асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна.

«Це питання енергетичної безпеки країни. При надлишкових потужностях, що існують в Україні, і регулярних диспетчерських обмеженнях на ту ж Запорізьку станцію, пустити електроенергію з Росії напередодні обіцяної синхронізації (з єдиною європейською енергосистемою - ред.), а ми повинні рік працювати без перетоків, взагалі в ізольованому режимі - це просто безумство», - заявила Кошарна.

На її думку, це рішення буде мати негативні стратегічні наслідки. І буде загрожувати, в тому числі, зупинкою українських АЕС, що виробляють найдешевшу в країні електроенергію.

Експерт нагадала, що рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії було протягнуто головою енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом з порушенням регламентних норм. І нинішня його спроба виправити ситуацію, залишивши тільки імпорт з Білорусі, не витримує критики, оскільки ця країна не має надлишку електроенергії, і фактично через неї буде постачатися російський струм.

«Коли почалася критика, і я, зокрема, теж писала лист від громадської організації Українське ядерне товариство президенту про те, що це загрожує енергетичній безпеці, це неприйнятно взагалі у жодному з моментів. Він відкотив назад і сказав, що типу тільки з Білорусі, але з Білорусі у нас 900 мегават перетину, а з Російської Федерації 3000. І тому це дуже небезпечне рішення, дуже небезпечне, яке буде мати негативні наслідки для енергосистеми України», - підкреслила Кошарна.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», де голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі, але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков висловив думку, що Росія захопить більшу частину нашого енергоринку через імпорт електроенергії і буде використовувати це для політичного тиску на українську владу.