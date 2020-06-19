Петицію за зняття Геруса буде розглядати Зеленський, – Волинець



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На сайті президента було зареєстровано петицію «Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з енергетики!»

Петиція вже зібрала більше 22 тисяч підписів з потрібних 25 тисяч

Зареєстровану шахтарями на сайті президента петицію про зняття Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету ВР за знищення вугільної галузі буде розглядати президент. Про це заявив народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Шахтарі Селидоввугілля, це група державних шахт, які знаходяться поруч із зоною розмежування, ці шахтарі зареєстрували петицію на сайті президента з такою назвою «Спасемо вугільну галузь – проженемо Андрія Геруса». Вже зібрали більше 22 тисяч підписів, необхідно 25. Ще є в запасі десь 50 днів. Достатньо цього», - повідомив Волинець.

Депутат впевнений, що депутати з фракції «Слуга народу» проголосують за зняття Андрія Геруса з посади голови профільного парламентського комітету, а петиція стане для цього ключовим сигналом.

«Ще місяців 5 назад я спілкувався зі «слугами». Вони йому не довіряють, вони говорять, що він їх дискредитував. Так само, як вони при скороченій процедурі голосували за поправку №8 і зламали ринок електроенергії. Саме цей збір петиції має бути основним сигналом», - вважає Волинець.

Раніше Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки «поправці Геруса». Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.