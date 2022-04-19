Де можна забрати свої неотримані пенсії: роз'яснення Мінсоцполітики

Громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, можуть це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування

Українці, які вчасно не змогли отримати свої пенсії через воєнні дії, зможуть забрати їх в «Ощадбанку» ще протягом двох місяців з моменту їхнього зарахування. Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марини Лазебної в інтерв’ю «Фактам».

Вона пояснила, що уряд з перших днів війни подбав про те, щоб людям довелося якнайменше ризикувати при оформленні та отриманні різних соціальних допомог і виплат. Усім, хто отримував допомогу, автоматично продовжили термін її отримання на весь воєнний період та на ще один місяць після війни.

Водночас уряд подбав про пенсіонерів, які проживають у гарячих точках і яким неможливо доставити пенсію «Укрпоштою», як їм доставляли до війни. Вони можуть отримати свої виплати у відділеннях «Ощадбанку», куди було перенаправлено кошти на спеціально відкриті рахунки.

Проте в уряді розуміють, що у багатьох населених пунктах, які були під окупантами або перебували у зоні бойових дій, людям було непросто навіть дістатися найближчого відділення «Ощадбанку». Втім, ці відділення не працювали в окупації.

«В окупованих містечках нічого не працювало, і тільки зараз, коли наші Збройні сили звільняють ці міста, люди з них отримують змогу звернутися за перекладом. Тому громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, можуть це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. У березні воно відбулося 18 числа», – розповіла міністр.

Крім того, люди можуть перенаправити свою виплату з «Ощадбанку» на будь-який інший банк, в якому їм буде зручніше отримати свої гроші. Для цього потрібно зателефонувати до гарячої лінії Ощадбанку – 0 800 210 800.

Нагадаємо, раніше Лазебна пояснила, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.