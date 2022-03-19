В Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні

Передбачена як фінансова підтримка, так і відбудова житло

Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексу програму підтримки українців, які втратили свої домівки через бойові дії. Президента зазначив, що влада вже має контури цієї ініціативи. Про це він повідомив під час свого звернення, оприлюдненого у ніч на суботу, 19 березня.

«Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб: дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна наша людина, кожна наша родина мали основу для життя», – сказав глава держави.

Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз. Також організовує відбудову зруйнованого житла після закінчення війни.

За його словами, «третій компонент – підтримка родин, які розмістили у себе людей із території бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців».

Президент додав, що Денис Шмигаль найближчим часом роз'яснить усі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).